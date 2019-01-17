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    قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    غواتيمالا... قرابة ألفي مهاجر يحصلون على مساعدات من الأمم المتحدة

    © AFP 2018 / Pedro Pardo
    العالم
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    صرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ديانا دياز، اليوم الخميس، بأن المفوضية تقوم بتقديم مساعدات إلى نحو ألفي شخص من قافلة المهاجرين في غواتيمالا.

    واشنطن — سبوتنيك. وقالت ديانا دياز في هذا السياق: "اليوم حوالي ألفي شخص عبروا حدود غواتيمالا حيث يتم تقديم مساعدات من قبل المجتمع المدني بالتنسيق مع المفوضية".

    نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بصحبة مندوب إسرائيل بالأممم المتحدة
    © AP Photo / Mary Altaffer
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    يذكر أن قافلة جديدة من المهاجرين سبق وتوجهت ليلة يوم الإثنين إلى الثلاثاء، من مدينة سان-بيدرو-سولا في هندوراس في اتجاه الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق أفيد بأن مجموعة المهاجرين من القافلة دخلت ليلة يوم الثلاثاء أراضي غواتيمالا. والعدد الدقيق للمهاجرين الذين يسيرون ضمن تشكيل القافلة ما زال غير معروف حتى الآن. إلا أنه وفقا لبعض المعلومات، فإن القافلة تضم ما بين ألف وألفي شخص.

    يذكر أيضا أنه وفقا لتقييمات مختلفة، فإن هناك من 6 إلى 9 آلاف مهاجر من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور يتواجدون في المناطق المحيطة بمدينتي تيخوانا ومكسيكالي. وقد قرر جزء من هؤلاء المهاجرين العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في المكسيك. ومن جانبها نقلت السلطات الأمريكية عدة آلاف من العسكريين إلى منطقة الحدود مع المكسيك لضمان الأمن في المنطقة.    

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, مهاجرين, غواتيمالا
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