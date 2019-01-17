الكونغرس قد يطلب شهادة مولر بشأن نتائج التحقيق في "القضية الروسية"

ووفقا لقناة "سي إن إن"، قال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي، جيري نادلر:"إذا دعت الضرورة سنطالب بهذا التقرير. إذا لزم الأمر سنجبر مولر على الإدلاء بشهادة".
وكان المرشح لشغل منصب المدعى العام في الولايات المتحدة، وليام بار، قد أعلن في وقت سابق، أن نتائج "التحقيق الروسي" الذي يجريه مولر قد لا تظهر في المجال العام.
وتم ترشيح بار من قبل الرئيس دونالد ترامب، كما يحقق المدعى الخاص مولر فيما يعرف بـ"مؤامرة" ترامب مع روسيا، والتي دحضها كل من الكرملين والبيت الأبيض.
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