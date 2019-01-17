الكونغرس قد يطلب شهادة مولر بشأن نتائج التحقيق في "القضية الروسية"

تعتزم اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، طلب التقرير النهائي للمدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في "القضية الروسية"، إذا لم تظهر الوثيقة في المجال العام.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، قال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي، جيري نادلر:"إذا دعت الضرورة سنطالب بهذا التقرير. إذا لزم الأمر سنجبر مولر على الإدلاء بشهادة".

© AP Photo / Andrew Harnik محامي ترامب: الرئيس لن يجيب عن أي أسئلة أخرى من المحقق مولر

وأضاف: "الأمريكيون بحاجة إلى معلومات حول هذه القضية".

وكان المرشح لشغل منصب المدعى العام في الولايات المتحدة، وليام بار، قد أعلن في وقت سابق، أن نتائج "التحقيق الروسي" الذي يجريه مولر قد لا تظهر في المجال العام.

وتم ترشيح بار من قبل الرئيس دونالد ترامب، كما يحقق المدعى الخاص مولر فيما يعرف بـ"مؤامرة" ترامب مع روسيا، والتي دحضها كل من الكرملين والبيت الأبيض.