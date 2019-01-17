نتنياهو يزور تشاد الأحد المقبل ويلتقي الرئيس إدريس ديبي

وبحسب القناة "10" الإسرائيلية، "يتوجه تنياهو، يوم الأحد، إلى تشاد ويلتقي الرئيس إدريس ديبي في زيارة تستمر لبضع ساعات، مؤكدة أنها تأتي ردا على الزيارة التاريخية التي قام بها ديبي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى إسرائيل، وأعلن الطرفان خلالها استئناف العلاقات المنقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي.
ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني على لسان مصادر بارزة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إدريس ديبي قدم بنفسه قائمة طلبات عاجلة من نتنياهو، وهي قائمة طويلة، دون الالتزام الفوري بالإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، التشادي والإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن الخلافات دبت بين كل من مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وبين مدير وزارة الخارجية، يوفال روتام، حول ضرورة التشديد على ربط تلبية قائمة الطلبات التشادية بالإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
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