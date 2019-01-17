نتنياهو يزور تشاد الأحد المقبل ويلتقي الرئيس إدريس ديبي

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، إلى تشاد للقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وبحسب القناة "10" الإسرائيلية، "يتوجه تنياهو، يوم الأحد، إلى تشاد ويلتقي الرئيس إدريس ديبي في زيارة تستمر لبضع ساعات، مؤكدة أنها تأتي ردا على الزيارة التاريخية التي قام بها ديبي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى إسرائيل، وأعلن الطرفان خلالها استئناف العلاقات المنقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي.

© AP Photo / Lintao Zhang قناة عبرية تكشف أسرارا جديدة عن التقارب الإسرائيلي مع تشاد

يشار إلى أن الرئيس التشادي، إدريس ديبي، زار إسرائيل ، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف إعادة العلاقات بين البلدين، فيما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الرئيس التشادي، إدريس ديبي، قدم قائمة طلبات لنتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، منها طلبات أمنية وشراء أسلحة تطلبها نجامينا بشكل عاجل من تل أبيب.

ونقلت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني على لسان مصادر بارزة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إدريس ديبي قدم بنفسه قائمة طلبات عاجلة من نتنياهو، وهي قائمة طويلة، دون الالتزام الفوري بالإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، التشادي والإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن الخلافات دبت بين كل من مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وبين مدير وزارة الخارجية، يوفال روتام، حول ضرورة التشديد على ربط تلبية قائمة الطلبات التشادية بالإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.