ممثل إيران: على الرغم من العراقيل الأمريكية إيران التزمت بالاتفاق النووي

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في حسابه على تويتر بمناسبة ذكرى توقيع الاتفاق النووي بأن "الإيرانيين حطموا أسطورة القوة العظمى للولايات المتحدة".
ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2018، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
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