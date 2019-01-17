ممثل إيران: على الرغم من العراقيل الأمريكية إيران التزمت بالاتفاق النووي

أكد ممثل إيران في منظمة الطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، بأنه "على الرغم من جميع العراقيل الأمريكية والإجراءات غير القانونية، إيران تقيدت على مر ثلاث سنوات بالتزاماتها، بحسن نية ومارست ضبط النفس وتعاونت مع باقي الدول للتعويض عن الآثار الضارة لانتهاك الولايات المتحدة الاتفاق النووي".

© AP Photo / إيران قد تنهي تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في ملفات مهمة

طهران — سبوتنيك . وأضاف غريب آبادي، بأن "النتائج العملية من تنفيذ الاتفاق النووي أقل شيء تتوقعه إيران مقابل أداءها وغير ذلك سيؤثر على مدى رضا إيران بالالتزام بالاتفاق النووي".

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في حسابه على تويتر بمناسبة ذكرى توقيع الاتفاق النووي بأن "الإيرانيين حطموا أسطورة القوة العظمى للولايات المتحدة".

ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2018، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.