اليابان... تعليق بناء مفاعلين نووين للعجز عن التمويل

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، " قرر مجلس إدارة هيتاشي المحدودة، اليوم الخميس، تعليق خطة لبناء مفاعلين نووين في أنغيلسي في ويلز لوجود صعوبة في العثور على مستثمرين للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتكلف 27 مليار دولار"، واصفة ذلك بأنه " ضربة للحكومة اليابانية التي روجت لتصدير التكنولوجية النووية كجزء من خطتها للنمو".
من جانبها، نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن دانكن هاوثورن، الرئيس التنفيذي لهورايزون للطاقة النووية، الذراع البريطاني لهيتاشي، قوله "لقد أجرينا نقاشات وثيقة مع حكومة المملكة المتحدة وفي تعاون مع الحكومة اليابانية بخوص التمويل والترتيبات التجارية ذات الصلة لبضع سنوات، ولكن يؤسني أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم نتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف".
وأوضحت "سكاي نيوز" أن المشروع، والذي تبلغ طاقته 2900 ميغاواط كان سيؤمن 6 % من احتياجات بريطانيا من الطاقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)