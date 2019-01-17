اليابان... تعليق بناء مفاعلين نووين للعجز عن التمويل

أعلنت شركة هيتاشي اليابانية، عملاق صناعة التكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية، عن تعليقها خطط بناء مفاعلين نوويين في ويلز بالمملكة المتحدة نظرا لغياب مستثمرين لتمويل المشروع.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، " قرر مجلس إدارة هيتاشي المحدودة، اليوم الخميس، تعليق خطة لبناء مفاعلين نووين في أنغيلسي في ويلز لوجود صعوبة في العثور على مستثمرين للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتكلف 27 مليار دولار"، واصفة ذلك بأنه " ضربة للحكومة اليابانية التي روجت لتصدير التكنولوجية النووية كجزء من خطتها للنمو".

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وأوضحت الوكالة أن هيتاشي انضمت للمشروع في عام 2012 ضمن خطتها لتوسيع نشاطها في مجال الطاقة النووية في خضم تضاؤل الأمل في الطلب على مفاعلات جديدة في اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما عقب زلزال وتسونامي آذار/مارس 2011".

من جانبها، نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن دانكن هاوثورن، الرئيس التنفيذي لهورايزون للطاقة النووية، الذراع البريطاني لهيتاشي، قوله "لقد أجرينا نقاشات وثيقة مع حكومة المملكة المتحدة وفي تعاون مع الحكومة اليابانية بخوص التمويل والترتيبات التجارية ذات الصلة لبضع سنوات، ولكن يؤسني أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم نتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأوضحت "سكاي نيوز" أن المشروع، والذي تبلغ طاقته 2900 ميغاواط كان سيؤمن 6 % من احتياجات بريطانيا من الطاقة.