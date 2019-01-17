مقتل طالبة إسرائيلية في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن، عندما تعقبها قاتل وهاجمها بالقرب من الجامعة التي تدرس فيها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، عثر المارة على جثة آية مصاروة، أمس الأربعاء، قرب مجمع باندورا في جامعة لا تروبي في شمال شرق ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، وقالت الشرطة إنها مواطنة إسرائيلية.

وقال المحقق آندرو ستامبر في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "هذه جريمة مروعة ارتكبت بحق فرد بريء من أفراد المجتمع"، مضيفا: "نفترض أنه هجوم عشوائي وانتهازي".

وهذا هو ثاني حادث قتل لفتاة شابة أثناء عودتها لمنزلها ليلا خلال سبعة شهور في المدينة الأسترالية التي تشتهر بالحياة الليلية الصاخبة وكثرة عدد الطلاب الوافدين من الخارج للدراسة في جامعاتها.

وأضافت الشرطة أن مصاروة استقلت الترام عائدة إلى منزلها بعد أن شاهدت عرضا كوميديا مسائيا، وقال ستامبر إنها كانت على الهاتف مع شقيقتها وقت الهجوم وأن أختها أبلغت السلطات.

وذكر المحقق أن أختها "سمعت صوت سقوطها ووقوع الهاتف على الأرض وسمعت بعض الأصوات الأخرى وهذا كل شيء".

وكانت الطالبة القتيلة تدرس في ملبورن في إطار برنامج للدراسة في الخارج مدته ستة أشهر، ووصل أفراد أسرتها إلى أستراليا، اليوم الخميس.

وأشارت الشرطة إلى أنه يجري فحص قطعتين من الملابس عثر عليهما بالقرب من الجثة ويعتقد أنهما تخصان منفذ الهجوم.