خطة فرنسية بـ50 مليون يورو لمواجهة سيناريو "بريسكت" من دون اتفاق

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الخميس، إطلاق خطة "بريكست" من دون اتفاق، وذلك بعد تضاؤل فرص التوصل لاتفاق للبريكست، بعد رفض البرلمان البريطاني خطة رئيس الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / TOBY MELVILLE ماي تنجو من "سحب الثقة"

باريس — سبوتنيك. وقال فيليب في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع للحكومة: "فرضية التوصل لبريسكت من دون اتفاق تصبح واقعاً يوما بعد يوم والحكومة اتخذت اليوم قرار إطلاق خطة البريكست من دون اتفاق أي البريكست الصعب".

وأكد فيليب أولوية حكومته حماية مصالح المواطنين والشركات الفرنسية المتواجدة في المملكة المتحدة البريطانية قائلا: "مسؤولية الحكومة هي حماية مصالح المواطنين الفرنسيين ونحن نريد الحرص على حماية حقوق مواطنينا وشركاتنا في المملكة المتحدة البريطانية".

وقال فيليب إن حكومته ستطلق "خلال الأيام القليلة المقبلة خطة استثمار بقيمة 50 مليون يورو لدعم المطارات والمرافئ من أجل مواجهة بريكست من دون اتفاق أي بريكست صعب".

وقال فيليب إن "قطاع الصيد البحري هو أكثر القطاعات المتأثرة سلبا نتيجة البريكست من دون اتفاق"، مؤكدا إرادة الحكومة مساعدة الصيادين وحمايتهم.