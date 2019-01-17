خطة فرنسية بـ50 مليون يورو لمواجهة سيناريو "بريسكت" من دون اتفاق

وأكد فيليب أولوية حكومته حماية مصالح المواطنين والشركات الفرنسية المتواجدة في المملكة المتحدة البريطانية قائلا: "مسؤولية الحكومة هي حماية مصالح المواطنين الفرنسيين ونحن نريد الحرص على حماية حقوق مواطنينا وشركاتنا في المملكة المتحدة البريطانية".
وقال فيليب إن حكومته ستطلق "خلال الأيام القليلة المقبلة خطة استثمار بقيمة 50 مليون يورو لدعم المطارات والمرافئ من أجل مواجهة بريكست من دون اتفاق أي بريكست صعب".
وقال فيليب إن "قطاع الصيد البحري هو أكثر القطاعات المتأثرة سلبا نتيجة البريكست من دون اتفاق"، مؤكدا إرادة الحكومة مساعدة الصيادين وحمايتهم.
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