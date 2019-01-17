تركيا ترحل صحفية هولندية "لاعتبارات أمنية"

أفادت صحيفة "هيت فينانسيلي" الهولندية إن تركيا رحلت، اليوم الثلاثاء، صحفية تعمل لديها، مشيرة إلى "اعتبارات أمنية" لم تحددها.

وقالت الصحيفة وهي أكبر صحيفة مالية في هولندا، إن أنز بورشما (31 عاما) كانت تزور مكتبا للهجرة في إسطنبول لتجديد تأشيرة دخولها، أمس الأربعاء، عندما اعتقلتها السلطات، وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Anushree Fadnavis جواد ظريف يصف الاعتقال بـ"غير المقبول"...إيران تدعو للإفراج عن صحفية معتقلة في أمريكا

وكتبت بورشما على تويتر، صباح اليوم الخميس: "وفجأة تجد نفسك جالسا في طائرة عائدا إلى هولندا". وأضافت: "أعلنوا أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا".

ورد مسؤول تركي لدى سؤاله عن الأمر، قائلا: "في الوقت الراهن كل ما يسعني قوله هو أن ترحيلها لا يتعلق بأنشطتها الصحفية أو تغطياتها من تركيا".

ووصف رئيس تحرير الصحيفة يان بونير ترحيلها بأنه "انتهاك فج لحرية الصحافة".

وكتب في الصحيفة يقول: "أنز كانت تؤدي عملها بحكمة وبمسؤولية… ومن المحزن بشكل استثنائي أن الصحفيين في تركيا لا يمكنهم القيام بعملهم في سلام".

وتركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم في عام 2018.

واستعادت هولندا وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية في الفترة الأخيرة بعد خلاف في عام 2017 منعت خلاله الحكومة الهولندية الساسة الأتراك من القيام بحملات دعاية انتخابية وسط الأتراك الهولنديين قبيل الاستفتاء على الدستور في أبريل نيسان من العام ذاته.