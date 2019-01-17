تفاصيل منع ماليزيا مشاركة الإسرائيليين فى أنشطتها الرياضية

بعدما فرضت ماليزيا حظرا على مشاركة الإسرائيليين في أي أنشطة تقام في البلاد، خرج وزير خارجيتها في تسجيل صوتي ليوضح تفاصيل هذا الإجراء.

وأكد وزير الخارجية صفي الدين بن عبد الله، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الماليزي قرر هذا الإجراء الأسبوع الماضي، حسب "رويترز".

© AP Photo / Joe Cavaretta إسرائيل تغير سياستها تجاه سوريا

وأضاف الوزير في تسجيل صوتي أذيع بمؤتمر صحفي:، "حتى إذا التزمنا باستضافة نشاط، فلن يسمح لهم بدخول البلاد".

وأوضح وزير الخارجية: "ثانيا، فإن ماليزيا لن تستضيف أي نشاط يكون لإسرائيل فيه تمثيل أو مشاركة".

وأكد وزير الخارجية الماليزي أن بلاده ثابتة على موقفها إزاء قضية الفلسطينيين التي تعتبرها أزمة إنسانية.

وقال: "ننظر إلى القضية الفلسطينية، ليس فقط من وجهة نظر دينية… هي (قضية) إنسانية ومسألة متعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالكفاح نيابة عن المظلومين".

ولا تقيم ماليزيا، علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل وتدعم منذ وقت طويل حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء مهاتير محمد صرح، الأسبوع الماضي، أن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.