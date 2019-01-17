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15:43 17 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الأمير البريطاني وليام يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا المحرقة النازية في تل أبيب، 26 يونيو/حزيران 2018

    40 سفيرا من الأمم المتحدة يزورون إسرائيل لإحياء ذكرى "المحرقة اليهودية"

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    تزور بعثة مكونة من 40 سفيرًا من الأمم المتحدة، في 27 كانون الثاني/ يناير، إسرائيل، بدعوة من السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، في زيارة تستمر لخمسة أيام، يلتقون خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، والرئيس رؤوفين يرفلين.

    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo /
    بالفيديو والصور... "حزب الله" بمهمة عسكرية بين الثلوج على الحدود مع إسرائيل
    القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن "وفد السفراء سيصل إلى إسرائيل لإحياء ذكرى يوم (المحرقة اليهودية العالمي) الذي بادرت إليه الأمم المتحدة منذ عام 2005".

    وأضافت القناة في تقريرها بأنه "من بين السفراء الذين سيزورون إسرائيل سفير جمهورية التشيك، وبنما، وجنوب السودان، وهنغاريا، ورومانيا، وأوكرانيا".

    وذكرت القناة بأن "الوفد سيبدأ زيارته في بولندا للتعرف على محرقة اليهود وسيحيون مناسبات تذكارية في معسكرات الإبادة، وبعدها سيصلون إسرائيل في زيارة تستغرق خمسة أيام يجتمعون خلالها مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين".

    كما من المقرر أن يزور الوفد القدس وتل أبيب وستجري جولة في مروحية إلى شمال إسرائيل لمعاينة الأنفاق التي كشفها ودمرها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، والتي قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها الأراضي الإسرائيلية.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل
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