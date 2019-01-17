غرينبلات: عدد قليل على هذا الكوكب يعرفون تفاصيل "صفقة القرن"

وأوضح غرينبلات عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن معرفة تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط تكون عبر مصادر معروفة، ممثلة في الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو صهره المستشار، جاريد كوشنير، أو من خلال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أو من خلاله نفسه، وجميعهم هم أعضاء فريق خطة السلام الأمريكية.

While I respect @BarakRavid, his report on Israel’s Ch. 13 is not accurate. Speculation about the content of the plan is not helpful. Very few people on the planet know what is in it… for now… — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٦ يناير ٢٠١٩

ونفى غرينبلات في تغريدته صحة ما نشرته القناة العاشرة العبرية، مساء أمس الأربعاء، حول "صفقة القرن"، قائلا: "إن التقرير الذي نشره الصحفي الاسرائيلي، باراك رافيد في القناة العبرية، غير دقيق".

وأكد جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، أن تقرير الصحفي باراك رافيد ومعلوماته لم تكن دقيقة، وأن أية تكهنات حول الخطة "صفقة القرن" ليست مفيدة حاليًا.

وأضاف "عدد قليل من الناس على هذا الكوكب يعرفون هذه الخطة، وخلال الفترة المقبلة ستقوم مصادر غير معروفة بالكشف عن روايات مختلفة لوسائل الإعلام، بناءً على دوافع بعيدة عن النقاء والحقيقة، إن نشر وبيع قصص كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية، فالإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون الأفضل".

وكانت القناة العبرية العاشرة، قد نشرت مساء أمس، الأربعاء، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط،، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90 % من أراضي الضفة الغربية، وعاصمتها جزء من مدينة القدس الشرقية.



تبادل أراضي



وأفادت القناة بأن المستوطنات الكبيرة ستضم إلى إسرائيل، وهي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وآريئيل، في حين ستنقل كل من المستوطنات غير القانونية للدولة الفلسطينية المقترحة، في حين لا يمكن زيادة مساحة المستوطنات التالية، إيتمار ويتسهار، مع تقديم فكرة تبادل أراضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن خطة السلام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتطلب تقديم تنازلات من قبل الطرف الإسرائيلي، وهي تنازلات ليست مؤثرة، ولكنها مطلوبة لإتمام الاتفاق الأمريكي الخاص بإقامة دولة فلسطينية على أغلب أراضي الضفة الغربية، وتقديم تنازلات إسرائيلية خاصة في مدينة القدس الشرقية، التي سيكون جزء منها عاصمة لدولة فلسطين المقترحة.

وأوضحت القناة العبرية أن "صفقة القرن" تتضمن إقامة دولة فلسطينية في منطقة تزيد مساحتها عن ضعف مساحة المناطق أ وب، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن نسبة الـ 90 من الضفة تعني مبدأ تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما يتعلق بأجزاء من الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل، وإن لم يتم بعد تحديد حجم التبادل بينهما.





© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني عن صفقة القرن: لن أنهي حياتي خائنا