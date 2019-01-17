محامي ترامب السابق يعترف أن الرئيس أمره بتزوير الانتخابات

قال المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايكل كوهين، تعليقا على تقرير صحفي اتهمه بدفع أموال لتزوير الانتخابات لصالح ترامب إنه فعل ذلك بتوجيه من الأخير.

وكتب كوهين في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "تعليقا على مقال وول ستريت جورنال حول تزوير الانتخابات، إن ما فعلته أنا كان بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب ولصالحه هو فقط، وأنا حقا آسف لولائي الأعمى لرجل لا يستحق هذا الولاء".

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019

هذا وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن كوهين اعترف بكذبه على الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بأعمال أجراها لصالح مشاريع عقارية لترامب في روسيا.

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وأقر كوهين بالاتهامات في أغسطس/ آب. ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.