سجينة بريطانية توقف الإضراب في إيران ووزير الخارجية البريطاني يشكر الحكومة الإيرانية

وجه وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، الشكر للسلطات الإيرانية لتقديمها المساعدة الطبية لسجينة بريطانية، داعيا إلى الإفراج عنها كخطوة تالية.

وكتب هانت، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "شكرا لإيران لتمكين نازانين من الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها، والآن من فضلكم، خذوا الخطوة التالية بإعادتها لبلدها، وزوجها، وابنتها".

واستدعت الخارجية البريطانية، يوم الاثنين الماضي، السفير الإيراني للمطالبة بتوفير رعاية صحية للسجينة.

وأعلنت زاغري-راتكليف، قبل أيام، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على حرمان السلطات الإيرانية من تقديم العلاج الطبي لها في سجن إيفين شمال العاصمة طهران.

وتقضي الناشطة والصحافية البريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاغري-راتكليف البالغة من العمر أربعين عاما، منذ أيلول/ سبتمبر 2016، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بتهمة "التآمر ضد النظام".