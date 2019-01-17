رئيسة مجلس النواب الأمريكي: نطالب ترامب بالتراجع عن الإغلاق الجزئي للحكومة

© REUTERS / JONATHAN ERNST السعودية تسير عكس رغبة ترامب

وقال بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الموظفون الفيدراليون مهددون بالطرد من منزلهم، بسبب عدم استلام رواتبهم، جراء الإغلاق الحكومي"، مضيفة أن تصميم الرئيس على ما يقوم به، هو ترف لا نستطيع توفيره، لا سيما فيما يخص الجدار".