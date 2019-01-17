البنتاغون يدرس إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الاستعراضي لسياسة الدفاع الجوي الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستعيد دراسة إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء.