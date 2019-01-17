بيلوسي ترد على ترامب: لم نكن ننوي زيارة مصر... بل لقاء قادة عسكريون وتبادل معلومات استخباراتية

رد المتحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأجيل جولتها المقررة إلى بروكسل ومصر وأفغانستان.

وقال درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "الرحلة التي كانت من المقرر القيام بها إلى أفغانستان، كانت ستهبط في بروكسل لراحة الطيارين فقط، وكان سيتم خلالها لقاء بيلوسي مع كبار قادة الناتو، والقادة العسكريين الأمريكيين والحلفاء الرئيسيين، لتأكيد التزام أمريكا الصارم بتحالف الناتو".

© AP Photo / Jose Luis Magana ترامب يعطل رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مصر

وتابع "لم تكن الرحلة إلى أفغانستان تتضمن أي زيارة إلى مصر".

ومضى "الغرض من الرحلة، التعبير عن التقدير والشكر إلى رجالنا ونسائنا الذين يقاتلون ويخدمون البلاد، وللحصول على معلومات وتقارير عن الأمن القومي وتقارير استخباراتية هامة من أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية في المعارك".

واختتم بقوله "الرئيس (ترامب) سافر إلى العراق، خلال فترة الإغلاق الحكومي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قد أصدر قرارا بتأجيل رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيولسي، إلى مصر ودول أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالة وجهها إلى بيلوسي "يؤسفني، بسبب الإغلاق، إبلاغكم أن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان قد تأجلت، سنقوم بإعادة جدولة هذه الرحلة التي كان من المقرر أن تستمر 7 أيام، عندما ينتهي الإغلاق".

This weekend visit to Afghanistan did not include a stop in Egypt. (2/4) — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 17, 2019

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تأتي رسالة ترامب إلى رئيسة مجلس النواب، بعد يوم واحد من إبلاغ بيلوسي لترامب في خطاب بأنها ستؤجل خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا إلى إنهاء الإغلاق الحكومي فورا، مشددة على رفضها لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الموظفين الفيدراليين مهددون بالطرد من منزلهم، بسبب عدم استلام رواتبهم، جراء الإغلاق الحكومي"، مضيفة أن تصميم الرئيس على ما يقوم به، هو ترف لا نستطيع توفيره، لا سيما فيما يخص الجدار".

وتابعت "لا أعرف ما هو السبب الذي يجعل الرئيس ترامب مصرا على الإغلاق، هو يريد الجدار، ونحن نريد تعزيز أمننا عبر تعزيز عمل المرافق".

The purpose of the trip was to express appreciation & thanks to our men & women in uniform for their service & dedication, & to obtain critical national security & intelligence briefings from those on the front lines. (3/4) — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 17, 2019

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ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي بدأ يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.