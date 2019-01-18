الرئيس الأمريكي يلغي مشاركة وفد بلاده في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغى مشاركة وفد بلاده في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي.

موسكو- سبوتنيك. وقالت ساندرز في بيان إن "الرئيس ترامب، ألغى زيارة الوفد الأمريكي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا".

هذا وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس رحلته التي كانت مقررة في وقت لاحق هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019

وقال ترامب على موقع تويتر "بسبب تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية البالغة لسلامة أمتنا، فإنني ألغي بكل احترام رحلتي المهمة جدا إلى دافوس بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي".