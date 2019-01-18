للمرة الأول... صاروخ "إبسيلون" الياباني يحمل 7 أقمار صناعية إلى الفضاء

نجحت عملية إطلاق صاروخ "إبسيلون 4" الياباني، من مركز أوتشينوؤرا الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وذكر موقع "نيبون" الياباني أن الصاروخ يبلغ طوله 26 مترا، ويحمل 7 أقمار صناعية صغيرة.

ونجح الصاروخ في وضع أكبر الأقمار الصناعية في مداره على ارتفاع 514 كيلومترا، بعد الإطلاق بنحو 50 دقيقة، ومن المقرر أن يتم وضع الأقمار الستة الباقية في مداراتها، كل على حدة.

وقامت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء "جاكسا" بتطوير سلسلة صواريخ إبسيلون، بهدف إطلاق أقمار صناعية صغيرة في مداراتها بتكلفة منخفضة، وأطلق "إبسيلون1" قبل ست سنوات.

وطورت الأقمار السبعة من قبل شركات قطاع خاص وجامعات، وسيقوم أحد الأقمار الصناعية بتجريب جهاز إرسال وكاميرات أجزاؤها من صنع شركات قطاع خاص، بينما يقوم آخر بتجريب تقنية لاختلاق نيازك صناعية.

وأفاد الموقع الياباني بأن "جاكسا" تحملت تكلفة إطلاق "إبسيلون4" التي تبلغ نحو 5.5 مليار ين، (نحو 50 مليون دولار)، في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على الانضمام لقطاع الاستكشاف الفضائي، وهذه هي أول مرة حمل فيها أحد صواريخ "إبسيلون" عدة أقمار صناعية".