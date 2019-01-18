بومبيو: واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل الحشد الشعبي العراقي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" باللغة العربية، على لسان المصدر العراقي أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبدى انزعاجه من ذلك، وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ما تزال ترفض السماح لإسرائيل بتنفيذ غارات داخل الأراضي العراقية، لكنها لن تستطيع أن تقف إلى الأبد في وجه هذه الرغبة الإسرائيلية.
على صعيد آخر، ذكر قيادي في "الحركة الخضراء" المعارضة أن الولايات المتحدة طلبت من فصائل إيرانية في الداخل والخارج دراسة مشروع تشكيل حكومة في المنفى، قبل قمة وارسو المقررة الشهر المقبل.
وقال القيادي إن المعارضة في الداخل بدأت في دراسة المقترح الأمريكي، لكنها لم تعطِ أية إجابة، حتى الآن.
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