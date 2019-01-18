بومبيو: واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل الحشد الشعبي العراقي

قال مصدر حكومي في بغداد إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغ رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل مواقع "الحشد الشعبي" في العراق.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" باللغة العربية، على لسان المصدر العراقي أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبدى انزعاجه من ذلك، وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: مهما طالت زيارة بومبيو إلى المنطقة فهي تبقى مكاننا وليس مكانهم

وسبق أن صرح مصدر سياسي عراقي مطلع قبل ذلك، أن بومبيو أبلغ بغداد بوجهة النظر الإسرائيلية، التي تقول بعدم جدوى مهاجمة مقرات الفصائل العراقية المرتبطة بإيران داخل سوريا، لأنها تعود كل مرة إلى تنظيم صفوفها والانطلاق من العراق مجددا.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ما تزال ترفض السماح لإسرائيل بتنفيذ غارات داخل الأراضي العراقية، لكنها لن تستطيع أن تقف إلى الأبد في وجه هذه الرغبة الإسرائيلية.

على صعيد آخر، ذكر قيادي في "الحركة الخضراء" المعارضة أن الولايات المتحدة طلبت من فصائل إيرانية في الداخل والخارج دراسة مشروع تشكيل حكومة في المنفى، قبل قمة وارسو المقررة الشهر المقبل.

وقال القيادي إن المعارضة في الداخل بدأت في دراسة المقترح الأمريكي، لكنها لم تعطِ أية إجابة، حتى الآن.