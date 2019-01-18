يحمل رسالة لترامب... مبعوث زعيم كوريا الشمالية يصل واشنطن

وصل مبعوث من كوريا الشمالية، رفيع المستوى، إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، وصل إلى واشنطن، اليوم الجمعة، ويعتقد أنه يحمل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، موجَّهة إلى ترامب؛ وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "عاجل".

© REUTERS / JONATHAN ERNST سنغافورة تعلن تكلفة قمة ترامب وكيم وأوضحت الوكالة أن ستيفن بيجون، الممثل الخاص لواشنطن في بيونغ يانغ، استقبل المبعوث الكوري الشمالي الذي توجَّه إلى واشنطن من العاصمة الصينية، بكين.

وهناك تكهنات في واشنطن وكوريا الجنوبية بأن البلدين سيعلنان موعد انعقاد القمة القادمة، عقب اجتماع يوم الجمعة، مع توقعات بأن يتم النظر في اختيار فيتنام أو تايلاند ضمن المواقع المقترحة للقاء.