الصين لمواجهة "الثورات الملونة"

تحاول السلطات الصينية في السنوات الأخيرة تطبيق سياسات اجتماعية وقانوية قادرة على احتواء كل رياح التغيير والمؤثرات الخارجية التي تقف أمام سور الصين العظيم منتظرة أية محاولة لخرقه لكن اليقظة الصينية مستمرة.

دعا وزير الأمن العام الصيني، تشاو كاجي، اليوم الجمعة، أجهزة الشرطة لمواجهة "الثورات الملونة" في المجتمع الصيني، بالإضافة إلى جميع القوى الداخلية والخارجية التي تقوم بتنفيذ الأعمال التخريبية في البلاد.

وقال تشاو كاجي في كلمة موجهة لأجهزة الشرطة في البلاد "من الضروري أن يتم الجمع بين كل الحكمة التي تتمتع بها أجهزتنا الخاصة بحماية القانون وكل قدراتها، للتركيز على منع وقوع "ثورات ملونة" بشكل مسبق ومواجهتها.

وأضاف قائلا "يجب العمل بحماس على ضمان الأمن السياسي في الصين وعدم التفريط بها أمام المتغيرات العالمية المدمرة."

هذا وتم نشر كلمة تشاو كاجي، التي ألقاها في الاجتماع السنوي لمديري إدارات وزارة الأمن العام، الذي جرى في بكين، بموقع الوزارة الخاص.