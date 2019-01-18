عقوبات بريطانية جديدة ضد مواطنين روس

أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الجمعة، بأن بريطانيا أصرت على إدراج اسمي المواطنين الروسيين، المشتبهين بتسميم سيرغي ويوليا سكريبال، في أول قائمة عقوبات تم إعدادها في الاتحاد الأوروبي، في إطار النظام الجديد للتقييدات الخاصة باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية.

© Sputnik . Aleksey Filippov لندن تقوم بإزالة وتدمير الأدلة في قضية سكريبال

بروكسل — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، تم إدراج اسمي المواطنين الروسيين في قائمة العقوبات بناء على إصرار لندن.

وأكد المصدر بأن الحديث يدور عن ألكسندر بيتروف وروسلان باشيروف، اللذين أطلق عليهما في الاتحاد الأوروبي صفة "ضابطا الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية الروسية"، وبموجب هذه القائمة سيتم منع هذين الشخصين من دخول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد أصولهما المحتملة في دول الاتحاد.

يذكر بأن مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي كان قد صرح يوم أمس، بأن قائمة العقوبات الأولى الخاصة بالأسلحة الكيميائية ستضم 9 أشخاص ومنظمة واحدة.

هذا وسيعقد في بروكسل يوم الإثنين المقبل، اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي من المتوقع أن يوافق على العقوبات الأولى الخاصة بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك وربطاً بالأحداث التي وقعت في سالزبوري البريطانية، حيث تم تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.