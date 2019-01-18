بعد زيارته دمشق... المبعوث الأممي يحضر إلى موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترغب في الاستماع إلى موقف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بشأن اللجنة الدستورية، خلال زيارته إلى موسكو في الـ21 من الشهر الجاري.

© AFP 2018 / JOHN THYS مندوب روسيا لدى أوروبا: أمريكا والدول الأوروبية تكبح إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك . قال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في موسكو: لقد قلنا للزملاء، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيزورنا يوم الاثنين، نحن مهتمون بالاستماع إليه ومعرفة كيف يخطط لبدء أعمال اللجنة الدستورية، خاصة وأنه زار دمشق مؤخرا لمدة يومين وأجرى مباحثات مع القيادة السورية.

وأعرب سيرغي لافروف، سابقا، عن أمل روسيا في ألا يعوق الغرب جهود موسكو وأنقرة وطهران في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ويقوم بيدرسون، منذ توليه منصب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، بجولات إلى البلاد المعنية بالتسوية السورية لبحث آفاقها، حيث يقوم بزيارة رسمية اليوم الجمعة، إلى الرياض، ومن ثم سيتوجه إلى تركيا.

يذكر أن الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عقدوا قمة رباعية في مدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمناقشة الأزمة السورية.

وأكد البيان الختامي للرؤساء عقب القمة على عدة أمور، أبرزها التعهد بإحلال سلام دائم في سوريا، وضرورة حل الأزمة السورية عبر المحادثات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة الآمنة للاجئين، والتزام القمة بسلامة سوريا ووحدة أراضيها.