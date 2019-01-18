موقع استخباراتي إسرائيلي: حدث عسكري تاريخي في سوريا

قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن سوريا ستشهد حدثا عسكريا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة، يمكن أن يغير مجرى الأمور في منطقة الشرق الأوسط.

ذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، سيقابل أول معضلة عسكرية في حياته العسكرية كرئيس أركان، ممثلة في تواجد آلاف القوات الموالية لإيران على طول الحدود العراقية السورية، تنتظر السماح للدخول إلى الأراضي السورية.

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري أن تلك القوات تتواجد تحت قيادة أبو مهدي المهندس، إيراني الجنسية، وهو أحد نواب قاسم سليماني، وبأن تلك القوات تستعد للدخول إلى سوريا في حال موافقة الرئيس السوري بشار الأسد بذلك، وذلك بهدف الانضمام للقوات العسكرية السورية ولقوات "حزب الله" اللبناني في سوريا نفسها، لمواجهة تنظيم "داعش" في مناطق شرقي سوريا.

وأشار الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، إلى أنه في حال دخول هذه القوات إلى الداخل السوري، فإن ذلك يعد الدخول الأكبر منذ دخول قوات موالية لإيران إلى سوريا، ولدخول قوات " حزب الله" اللبناني ، نهاية عام 2014.

وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن دخول هذه القوات الموالية لإيران سيكون الاختبار الأول والحقيقي للجنرال أفيف كوخافي، الذي تولى مهام منصبه قبل أيام قليلة، موضحا أنه في حال دخول هذه القوات بالفعل إلى سوريا، فإنه قد دخل ما يزيد عن 15 ألف مقاتل إلى سوريا خلال أيام قليلة فقط.