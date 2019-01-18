الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي كبير مفاوضي كوريا الشمالية اليوم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي في واشنطن في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، إن بومبيو سيلتقي كيم يونج تشول في وزارة الخارجية الأمريكية في الساعة 11 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش)، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكان كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال وزير الخارجية ومساعد الرئيس، قد وصل إلى واشنطن، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ستيفن بيجون، الممثل الخاص لواشنطن في بيونغ يانغ، استقبل المبعوث الكوري الشمالي الذي توجه إلى واشنطن من العاصمة الصينية، بكين.

والتقى كيم وترامب في قمة تاريخية في سنغافورة، في يونيو/ حزيران الماضي، حيث وعد كيم بنزع سلاح بلاده النووي، لكن في الوقت الذي استمرت فيه كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في إصلاح العلاقات بينهما خلال العام الماضي، يبدو أن مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن قد توقفت.