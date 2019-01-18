متحدثة أمريكية: ترامب يلتقي بمبعوث كوريا الشمالية في البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث كوريا الشمالية كيم يونج تشول سيلتقيان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وقالت ساندرز في بيان إن من المقرر أن يجتمع الاثنان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الساعة 12:15 ظهرا بالتوقيت المحلي (1715 بتوقيت جرينتش). وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / POOL الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي كبير مفاوضي كوريا الشمالية اليوم

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، وصل إلى واشنطن، اليوم الجمعة، ويعتقد أنه يحمل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، موجَّهة إلى ترامب ".

وهناك تكهنات في واشنطن وكوريا الجنوبية بأن البلدين سيعلنان موعد انعقاد القمة القادمة، عقب اجتماع يوم الجمعة، مع توقعات بأن يتم النظر في اختيار فيتنام أو تايلاند ضمن المواقع المقترحة للقاء.

والتقى كيم وترامب في قمة تاريخية في سنغافورة، في يونيو/حزيران الماضي؛ حيث وعد كيم بنزع سلاح بلاده النووي، لكن في الوقت الذي استمرت فيه كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في إصلاح العلاقات بينهما خلال العام الماضي، يبدو أن مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين بيونج يانج وواشنطن قد توقفت.