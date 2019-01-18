البيت الأبيض يعلن عقد قمة جديدة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي زعيم كوريا الشمالية قريبا.

وتابع البيت الأبيض في بيان، أن ترامب يلتقي كيم جونغ أون في مكان سيعلن فيما بعد، حسب "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich متحدثة أمريكية: ترامب يلتقي بمبعوث كوريا الشمالية في البيت الأبيض

واجتمع ترامب، لمدة ساعة ونصف الساعة، مع المبعوث الكوري الشمالي، كيم يونج تشول، لبحث القمة الثانية، ونزع السلاح النووي.

وأعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فعالا.

وفي أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك جاء في اتفاقية مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.