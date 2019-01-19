مقتل 20 شخصا وإصابة 54 أخرين في انفجار خط أنابيب بالمكسيك (فيديو+صور)

قال عمر فياض حاكم ولاية هيدالجو بالمكسيك، يوم الجمعة، إن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 54 عندما انفجر خط أنابيب مكسور في وسط البلاد.

وأضاف فياض لتلفزيون المكسيك "التقارير الأولية التي وصلتني خطيرة للغاية.. تفيد بمقتل 20 شخصا وإصابة 54 حرقا".

Jan 19: Gas pipeline explosion at central Mexico. More than 20 dead and 54 injured. เกิดเหตุท่อขนส่งก๊าซระเบิดครั้งใหญ่ที่เมือง Tlahuelilpan ภาคกลางของประเทศเม็กซิโก มีผู้เสียชีวิตกว่า 20 ราย บาดเจ็บกว่า 54 ราย ล่าสุด ยังไม่ทราบสาเหตุการระเบิดครั้งรุนแรงในขณะนี้ pic.twitter.com/mY0c1dhiGq — Denny (@bancha333) January 19, 2019

وقالت السلطات المكسيكية، إن خط أنابيب انفجر في وسط المكسيك، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.

BREAKING: Pipeline explodes in central Mexico, causing a large number of casualties https://t.co/aae2DWY78o pic.twitter.com/ty97oigf6v — BNO News (@BNONews) January 19, 2019

وبحسب "رويترز"، أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

#BREAKING Multiple injuries reported after ruptured oil pipeline explodes in Hidalgo, central Mexico, according to the state government pic.twitter.com/xEyLoRjAU5 — CGTN (@CGTNOfficial) January 19, 2019

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

Another video from the scene of the pipeline explosion in Tlahuelilpan, Mexico.



(Video: @Milenio) pic.twitter.com/480rHhkkVq — BreakingNAgency (@BreakingNAgency) January 19, 2019

وعبر أوبرادور عن قلقه على "تويتر"، وقال إنه يريد من "الحكومة بأكملها" مساعدة الناس في موقع الحادث.

Llamo a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) ١٩ يناير ٢٠١٩

وفي وقت سابق يوم الجمعة أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب وانطلاق الناس بالأوعية لملئها بالوقود.