ظريف يشارك في تحدي الـ"10 سنوات"... ويسخر من مستشار الأمن القومي الأمريكي

ونشر ظريف تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحتوي على صورتين لتصريحات أطلقها بولتون الأولى في العام 2009 دعا فيها إسرائيل للهجوم، والثانية في العام 2019 حيث نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، خبرا جاء فيه أن بولتون طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي من البنتاغون خطط لمهاجمة إيران.
وعلق ظريف على الصورتين:" نفس الهراء، نفس البلطجة، نفس الوهم".
Same bull. Same bully. Same delusion.#10YearChallenge pic.twitter.com/KgUAejJcar— Javad Zarif (@JZarif) January 18, 2019
ويجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، تحدي العشر سنوات "10yearchallenge" وهو عبارة عن نشر صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.
ولاقى تحدي العشر سنوات "10yearchallenge" رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.
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