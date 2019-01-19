تركيا تعتزم افتتاح قنصلياتها في أربع مدن عراقية

أعلن حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، أن بلاده تخطط لإعادة تفعيل قنصليتيها العامتين في الموصل والبصرة، وفتح قنصليتين في كركوك والنجف بالعراق خلال العام الجاري.

وأكد أقصوي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة: "أن بلاده تريد تطوير العلاقات مع العراق مستذكرا تقديم تركيا أكبر تعهد قدره 5 مليارات دولار من أجل إعادة إعمار العراق، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابع المتحدث: "الجهود جارية من أجل افتتاح معبر "أوفاكوي" الحدودي مع العراق، مبينا أن العلاقات التجارية بين البلدين ستتأثر بشكل إيجابي عند افتتاح المعبر".

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وأضاف: "نخطط هذا العام لإعادة تفعيل قنصلياتنا في الموصل والبصرة، ومن ثم في كركوك والنجف بالعراق، وبهذه الطريقة سيستمر نهجنا في احتضان جميع مناطق وفئات العراق".

وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، أشار إلى أن تركيا لا ترى العقوبات على طهران صائبة. مبينا أن تلك العقوبات ستلحق الضرر بالشعب الإيراني، وباستقرار المنطقة.