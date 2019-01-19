ترجيحات بتقديم لائحة اتهام جديدة ضد نتنياهو

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم السبت، أنه من المتوقع استدعاء نتانياهو الى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل، حول الملف رقم "4000"، والخاص بالموقع الإلكتروني "واللا" وشركة "بيزك" للاتصالات.
ويعزى الاشتباه الأساسي في ملف "4000" إلى أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات، في الفترة من (2014-2017)، امتيازات بمئات ملايين الشواقل لرجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضد خصومه السياسيين، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيلية الإخبارية، والذي يملكه ألوفيتش.
يشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات أخرى (1000-2000-3000) لفساد نتنياهو، يقبع فيها، وهو مهدد بتأثير تلك الملفات على مستقبله السياسي، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات للكنيست، في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
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