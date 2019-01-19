ترجيحات بتقديم لائحة اتهام جديدة ضد نتنياهو

قال مسؤول قضائي إسرائيلي إن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تبنى توصية النيابة العامة وقرر تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشأن ملف "4000".

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم السبت، أنه من المتوقع استدعاء نتانياهو الى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل، حول الملف رقم "4000"، والخاص بالموقع الإلكتروني "واللا" وشركة "بيزك" للاتصالات.

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو يزور تشاد الأحد المقبل ويلتقي الرئيس إدريس ديبي

وأفادت القناة بأنه تعقيبا على ذلك، قال محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن في حال صحة تقديم لائحة اتهام بالفعل، فإن الأمر يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي سيعقدونه قريبا مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سعيا لإقناعه بتأجيل إصدار قراره في ملفات نتانياهو إلى ما بعد الانتخابات.ويعزى الاشتباه الأساسي في ملف "4000" إلى أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات، في الفترة من (2014-2017)، امتيازات بمئات ملايين الشواقل لرجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضد خصومه السياسيين، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيلية الإخبارية، والذي يملكه ألوفيتش.

يشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات أخرى (1000-2000-3000) لفساد نتنياهو، يقبع فيها، وهو مهدد بتأثير تلك الملفات على مستقبله السياسي، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات للكنيست، في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.