إندونيسيا... جزيرة بالي تخطط لفرض ضريبة على السياح الأجانب

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن سلطات جزيرة بالي الإندونيسية، تعتزم فرض ضريبة قيمتها 10 دولارات على السائحين الأجانب.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، فقد تم التقدم بمشروع القانون المعني إلى البرلمان المحلي في شهر ديسمبر/كانون الأول.

© REUTERS / Danny Moloshok عارضة أزياء تهرب عارية أثناء زلزال بالي

وسيتم استخدام العائدات من ضريبة السياحة، لمعالجة المشاكل البيئية للجزيرة والحفاظ على التراث الثقافي في جزيرة بالي.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإقليمية تناقش الطرق الممكنة لجمع الضرائب، وتابعت أنه قد يطلب من السائحين دفعها في المطار لدى وصولهم إلى بالي، أو يمكن تضمين الضريبة في سعر تذكرة الطيران.