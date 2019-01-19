"1986" كلمة السر...قناة عبرية: تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة "الفلسطينية آية"

وقالت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم السبت، إن السلطات الأسترالية اعتقلت كودي هيرمان (20 عاما) بتهمة اغتصاب وقتل الطالبة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، آية مصاروة"، وذلك بعدما اعتقلت سلطات ملبورن الأسترالية القبض على القاتل.

© Photo / CC وجدوها شبه عارية...مقتل طالبة إسرائيلية خلال مكالمة هاتفية مع شقيقتها في أستراليا

Bundoora murder: Man arrested over the death of Israeli-Arab university student Aiia Maasarwe. https://t.co/RcNmCCsmQ7 pic.twitter.com/26xkPaWR3g — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) ١٨ يناير ٢٠١٩

وذكرت القناة العبرية أن السلطات الأسترالية أجرت تحقيقات جديدة حول مقتل الطالبة الفلسطينية، آية مصاروة، في مدينة ملبورن، بعدما تبين أن عملية القتل تمت أثناء حديثها مع أختها عبر الهاتف.وذكرت القناة العبرية أن أندرو ستامبر، مفتش الشرطة الأسترالية، قد صرح أمس بأن شقيقة آية "سمعت صوت الهاتف وهو يسقط على الأرض، كما سمعت بعض الأصوات الأخرى، وافترضنا في هذه المرحلة هو أن هذا كان هجوما عشوائيا وانتهازيا".وعثر على جثة آية مصاروة، وهي من فلسطينيي "عرب 48" قرب جامعة لاتروب، في ملبورن الأسترالية.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن آية استقلت الترام وعادت إلى منزلها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد مشاهدة عرض كوميدي، وبأن الشرطة الأسترالية عثرت على ملابسها بمساعدة المتهم نفسه، وبمساعدة من عدة شهود آخرين.

وأشارت التقارير الأسترالية إلى أن شقيقة آية اتصلت بالشرطة، في الوقت نفسه، الذي عثر فيه على الجثة تقريبا، وكان ذلك صباح يوم الخميس. حيث عثرت الشرطة على قبعة سوداء، مكتوب عليها "1986" وقميص رمادي اللون بالقرب من مسرح الجريمة، ويتم فحصهما من قبل الطبيب الشرعي، وتفحص الشرطة أيضا كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في المكان.

وأدان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، حادث مقتل الطالبة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، واصفا الحادث بأنه "صادم بشكل لا يصدق".

My heart goes out to Aiia’s family and friends and everyone whose life she touched. An incredibly shocking, despicable and tragic attack. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) ١٧ يناير ٢٠١٩

وقال موريسون في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أشعر بالأسف لمصاب عائلة آية وأصدقائها وكل هؤلاء الذين عرفوها. هجوم مريع ومدمر بشكل لا يصدق".

وقالت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية إن البلاد تعاني من "نسبة عالية من العنف ضد المرأة".

ووفقاً للأرقام الحكومية، فإن واحدة من بين كل خمس نساء وواحد من بين كل 20 رجلا تعرضوا للعنف الجنسي أو التهديد منذ بلوغهم سن الخامسة عشرة.

وتستقطب مدينة ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب إلى جامعاتها العديدة، إذ استقبلت ولاية فيكتوريا أكثر من 200 ألف طالب في عام 2017 للدراسة، وفقا لحكومة الولاية.