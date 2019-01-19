بث مباشر ينقذ فتاة من الاختطاف

اُنقذت ابنة أخ المصارع الأمريكي الشهير كيرت أنجل من الاختطاف بفضل بث مباشر على الفيسبوك.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن خاطف الفتاة البالغة من العمر 16 عاما كان صديقها السابق جيرمين رودجرز حيث قام بالاعتداء عليها، ووضعها في سيارة وانطلق بها في اتجاه مجهول.

وأثناء البحث عن الفتاة، نشر المصارع الشهير منشورا على الفيسبوك يطلب المساعدة في الابلاغ عن وجود أي معلومات حول مكان الفتاة المخطوفة.

وفورا بعد النشر أخبر مصدر مجهول الشرطة بأنه شاهد بثا حياعلى الفيسبوك للخاطف والضحية. وبفضل هذا الفيديو تمكنت الشرطة من العثور على مكان الفتاة وخاطفها.

وبعد إطلاق سراح الفتاة، شكر انجل متابعيه لمساعدتهم له. ووفقا له، فإن العائلة ممتنة جدا لكل من شارك المنشور وساعد في عملية البحث.

ووفقا للصحيفة بقيت الفتاة في الأسر لمدة أربعة أيام.