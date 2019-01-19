جورج بوش يفاجئ حراسه بسبب الإغلاق الحكومي (صورة)

كافأ الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، أفراد حرسه الخاص، بطريقة مختلفة، تعبيرا عن امتنانه على استمرارهم في مزاولة عملهم، وسط عدم تلقيهم رواتبهم، بسبب الإغلاق الحكومي.

وشارك بوش عبر حساباته على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، صورة له وهو يفاجئ حراسه، بإحضار وجبات البيتزا لهم، وكتب إنه وزوجته لورا بوش، يشعران بالامتنان لأفراد الخدمة السرية وآلاف الموظفين الفيدراليين الذين يعملون بجد من أجل بلدنا بدون راتب".

وتابع الرئيس الـ 43 لأمريكا: "لقد حان الوقت بالنسبة للقادة أن ينحوا السياسية جانبا، ووضع حد لهذا الإغلاق الحكومي".

وأوضح المتحدث باسم بوش، فريدي فورد، أن الصورة التقطت أمس الجمعةـ في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولكنه لم يحدد الموقع، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي بدأ يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.