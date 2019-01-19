تسجيل
14:16 19 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    القوات الأمريكية في سوريا

    غراهام: الانسحاب غير المخطط من سوريا "فوضى"

    © REUTERS / RODI SAID
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شدّد السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، على ضرورة حل مشكلة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي "التي أحدثتها واشنطن لتركيا" في سوريا.

    جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غراهام، اليوم السبت، في أنقرة، غداة لقاءات أجراها مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، ووزيري الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

    حماية تركيا

    المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AP Photo /
    تركيا تعتزم افتتاح قنصلياتها في أربع مدن عراقية
    وأضاف: "عندما علمت بخطة تسليح ب ي د/ي ب ك (من قبل الولايات المتحدة)، عرفت جيدًا ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لتركيا، وعلينا حماية تركيا وحل مشكلة ي ب ك/ بي كا كا التي أحدثناها لها في سوريا". 
    ولدى تطرقه إلى قرار انسحاب بلاده المرتقب من سوريا، قال غراهام: "أفهم الرغبة (لدى إدارة ترامب) في الانسحاب، لكن الانسحاب غير المخطط له سيكون بمثابة فوضى، ولقد حذرت ترامب ألا يفعل ما فعله (الرئيس السابق باراك) أوباما، أي ألا يسحب القوات بشكل غير مخطط له".
    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، قراره سحب جنود بلاده من الشمال السوري، البالغ عددهم ألفي جندي دون تحديد توقيت لذلك.
    وأكد غراهام أن الانسحاب يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بـ هزيمة "داعش" الإرهابي، ومنع انتصار إيران، وحماية تركيا وحل مشكلة "ي ب ك/ بي كا كا" التي أحدثتها بلاده لأنقرة بسوريا.
    وتابع في ذات السياق: "قلت لترامب إذا انسحبنا ولم نفعل ذلك بشكل صحيح، سنكون افتعلنا كابوسًا لتركيا، وأوباما أحدث كابوسًا لتركيا عبر تسليح ي ب ك، وينبغي على ترامب أن يكون حذرًا في الانسحاب، وألا يترك هذه المشكلة في أحضان تركيا".

    الانسحاب من سوريا
    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
    الخارجية الأمريكية تصدر بيانا صادما بشأن تركيا وتحذر من السفر إليها
    وأشار السيناتور الأمريكي إلأى أن الانسحاب قبل الوصول للأهداف المذكورة يمكن أن يؤدي إلى حرب واسعة في المنطقة، مضيفًا: "الانسحاب، لن ينهي الحرب ضد داعش، بل ستبدأ حربا جديدة ضده، وفي هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة لتطهير العناصر الإرهابية المسلحة في سوريا. وبعض هذه العناصر من الجماعات التي نسلحها نحن". 
    وأوضح أن إمكانية إقامة منطقة عازلة في سوريا لتبديد مخاوف تركيا الأمنية، مضيفًا: "القيام بذلك بشكل صحيح أمر مهم".
    وأكد على أن "إنجاح خارطة طريق منبج في الوقت الراهن، هو الشيئ الأهم. آمل أن ينسحب ترامب تدريجيا من سوريا بعد القضاء على داعش، ويطبق خارطة طريق منبج كإجراء لتعزيز الأمن".
    وتابع: "وبذلك يتم تطهير منبج من عناصر ي ب ك، وتسليم المنطقة لأهلها عبر التعاون مع تركيا. إن لم نفعل ذلك، فإن انسحابنا يشكل مصاعب كبيرة لتركيا".

    انظر أيضا:

    ما حقيقة نقل القوات الأمريكية من سوريا إلى قاعدتين عسكريتين في العراق
    انسحاب القوات الأمريكية قد يكشف عن جرائم "التحالف الدولي" في سوريا
    الإدارة الأمريكية: بقايا داعش لا تعد ذريعة لبقاء القوات في سوريا إلى ما لا نهاية
    البنتاغون يحذر الأسد من ضرب القوات الأمريكية في سوريا
    دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية غير الشرعية في سوريا
    الجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الانسحاب الأمريكي من سوريا, تركيا, الأمن العراقي, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان, أمريكا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك