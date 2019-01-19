البيت الأبيض: محادثات التجارة مع الصين تحقق تقدما

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تحرزان تقدما في مفاوضات التجارة ولكن التوصل لاتفاق سيحتاج وقتا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كودلو للصحفيين: "نحقق تقدما في المفاوضات على أوسع نطاق بين البلدين على الاطلاق، نبحث جميع القضايا".

© Sputnik . Ilya Pitalev الحرب التجارية: الصين تحذر من تداعيات فرض كندا حظرا على توريد معدات "هواوي"

وتابع "سيستغرق الأمر وقتا ولكننا نتقدم. أحب أن نتوصل لاتفاق. أنا تاجر حر لكنه يجب أن يكون اتفاقا عظيماً".

ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.

وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عقدت في بكين الأسبوع الماضي سعيا لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس/آذار.

وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.