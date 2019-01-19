ترامب يرثي حاله... ويمتدح نفسه

رثى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، حاله، وسط تعرضه لهجوم مستمر من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي دائما واصفها بـ "الزائفة".

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نيوت غينغريتش، صرح أنه أكثر رؤساء أمريكا تعرضا للإساءة وبشكل ظالم من جانب وسائل الإعلام، منذ فترة عهد الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن.

ولكن في الوقت ذاته، لفت ترامب (72 عاما) إلى أنه أكثر رئيس أمريكي حقق الكثير من الإنجازات خلال أول عامين من رئاسته الولايات المتحدة الأمريكية.

.@newtgingrich just stated that there has been no president since Abraham Lincoln who has been treated worse or more unfairly by the media than your favorite President, me! At the same time there has been no president who has accomplished more in his first two years in office! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019

​على الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيصدر "إعلانا هاما" اليوم السبت، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت غرينتش)، بشأن "الأزمة الانسانية على حدودنا الجنوبية" والإغلاق الجزئي للحكومة، الذي دخل يومه الـ 28.

ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية ، الذي بدأ يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار، لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وحذر ترامب من احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة أطول، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك، بحسب قناة "سي إم بي سي" الأمريكية.