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16:19 19 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يرثي حاله... ويمتدح نفسه

    © REUTERS / Jim Young
    العالم
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    رثى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، حاله، وسط تعرضه لهجوم مستمر من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي دائما واصفها بـ "الزائفة".

    وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نيوت غينغريتش، صرح أنه أكثر رؤساء أمريكا تعرضا للإساءة وبشكل ظالم من جانب وسائل الإعلام، منذ فترة عهد الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن.

    ولكن في الوقت ذاته، لفت ترامب (72 عاما) إلى أنه أكثر رئيس أمريكي حقق الكثير من الإنجازات خلال أول عامين من رئاسته الولايات المتحدة الأمريكية.

    ​على الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيصدر "إعلانا هاما" اليوم السبت، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت غرينتش)، بشأن "الأزمة الانسانية على حدودنا الجنوبية" والإغلاق الجزئي للحكومة، الذي دخل يومه الـ 28.   

    ترامب يقدم الوجبات السريعة لضيوفه في البيت الأبيض
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    بسبب الإغلاق الحكومي... ترامب يقدم وجبات "ماكدونالدز" لضيوفه في البيت الأبيض (فيديو+صور)
    ويعد إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي بدأ يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.  

    وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار، لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

    وحذر ترامب من احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة أطول، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك، بحسب قناة "سي إم بي سي" الأمريكية.

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