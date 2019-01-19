رصد طائرة دورية أمريكية على حدود شبه جزيرة القرم

تم تصميم طائرة بوينغ P-8A بوسيدون على أساس طائرة الركاب بوينغ 737-800 وهي مجهزة برادار على متن الطائرة ونظام الاستخبارات الالكترونية.

أرسلت طائرة الدورية بوينغ P-8A بوسيدون التابعة للقوات البحرية الأمريكية إلى سواحل القرام.

وأقلعت الطائرة من قاعدة جوية في إيطاليا ووصلت إلى حدود شبه الجزيرة وبدأت في القيام بدوريات. وفقا لموقع رصد الطيران plane radar.

18:35 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 [VP26], с бортовым номером 169324, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Болгарии🇧🇬, миссия в Чёрном море.

#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/3CXHsrLyys — PlaneRadar (@ua4wiy_) January 18, 2019

تم تصميم طائرة بوينغ P-8A بوسيدون على أساس طائرة الركاب بوينغ 737-800 وهي مجهزة برادار على متن الطائرة ونظام الاستخبارات الالكترونية.

في الآونة الأخيرة، ازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار بالقرب من الحدود الروسية. على وجه الخصوص، ترصد في كل من منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا وتكرارا إلى التخلي عن مثل هذه العمليات، لكن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت.