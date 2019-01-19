ماهي مخططات ترامب تجاه أرمينيا

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها الخدمة الصحفية لرئيس الحكومة الأرمنية :" تدعم الولايات المتحدة التعايش السلمي لأرمينيا مع جيرانها، يمكننا أن نحقق معا تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين بلداننا، ونعزز الأمن العالمي ومكافحة الفساد".

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كما أعرب ترامب عن أمله في أن يساهم التعاون بين البلدين في التسوية السلمية للنزاع في إقليم ناغورني كاراباخ.

يذكر أن نيكول باشينيان، كان قد استقال من منصبه كرئيسا للوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بغية تحقيق حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري تم تعيينه مرة أخرى رئيسا لوزراء أرمينيا.