لأول مرة... صحيفة بريطانية: خريطة أستراليا تتحول إلى اللون الأسود

تغير لون خريطة أستراليا إلى الأسود في بعض مناطق البلاد المترامية الأطراف، وذلك مع بقاء البلاد تحت وطأة أعلى درجة حرارة، في هذا الوقت من السنة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صباح اليوم السبت، إن أستراليا تتصبب عرقا في أكثر موجة حارة منذ الحرب العالمية الثانية" في وقت أشارت إلى توقعات بأن تبلغ الحرارة 46 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن الساحل الشرقي في أستراليا يتعرض منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية، حيث أظهرت خريطة مناطق بالبلاد مغطاة باللون الأسود والأرجواني، ويعني هذان اللونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وأوردت الصحيفة أن درجات الحرارة تراجعت قليلا في مدينة سيدني ومحطيها، السبت، لكن من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتصل إلى ذروتها، في الأيام التالية.

في وقت تزاحم آلاف الأستراليين على شواطئ البلاد، خلال الأسبوع الماضي، في محاولة للهروب من درجات الحرارة الحارقة.

وقالت السلطات الاسترالية إن تراجع الأمطار في 2017 و2018 أدى إلى إشاعة الجفاف في عموم أستراليا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ارتفعت إلى أكثر من معدلها السنوي بـ 12 درجة مئوية.

ونشرت الصحيفة البريطانية الكثير من الصور التي تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة في أنحاء أستراليا، وكذلك صور لبعض الطرق، وقد اشتدت درجة الحرارة فيها، بحيث لم يعد ممكنا السير عليها.