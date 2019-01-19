ملكة بريطانيا تنتهك قوانين القيادة

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قادت ملكة بريطانيا البالغة من العمر 92 عاما، سيارة من طراز "رينج روفر" دون ارتداء حزام الأمان، وذلك في اليوم التالي لتعرض زوجها الأمير فيليب دوق إدنبره لحادث سير أثناء قيادة سيارته.

ووفقا لقوانين المملكة المتحدة، فإن القيادة بدون حزام الأمان يعتبر انتهاكا للقانون يفرض عليه غرامة مالية قدرها 100 جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة، من غير الممكن رفع دعوى قضائية ضد الملكة لأنها محصنة تماما من الملاحقة القضائية، ولكن الأمر لا ينطبق على زوجها الذي نجا من حادث مروري يوم الخميس الماضي، حينما حاول دخول شارع رئيسي من طريق فرعي.

ولم يصب الأمير فيليب بأي أذى، إلا أن الأطباء يعكفون على مراقبة حالته، والتأكد من أن إصاباته الطفيفة لن تؤثر على صحته العامة، إلا أن الخبراء اقترحوا أن يخضع الأمير فيليب للمحاكمة، أو تسحب منه رخصة القيادة بسبب كبر سنه.

وتعلمت الملكة إليزابيث القيادة أثناء الحرب العالمية الثانية وعملت كسائق في سيارة إسعاف. وتملك الملكة رخصة قيادة ولكن وفقا للقانون، لا تعتبر هذه الوثيقة ضرورية بالنسبة لها.