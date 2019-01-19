كاتب سعودي: الإسرائيليون أولى بفلسطين من الفلسطينيين أنفسهم

زعم كاتب سعودي، وجود حق تاريخي ذكر في "القرآن" للإسرائيليين في أرض فلسطين، وأنهم الأولى بها من الفلسطينيين أنفسهم.

وقال المحلل السعودي، عبد الحميد الغبين، رئيس مركز "السياسي" للدراسات في لندن، في لقاء مع وكالة "روسيا اليوم": "إسرائيل اليوم دولة مستقلة، ومعترف بها في الأمم المتحدة، وموجودة".

وتابع: "حتى لو نظرنا من حق تاريخي، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ما تحدث عن الفلسطينيين"، واستدرك: "إخواننا الفلسطينيون لهم حق أن ندافع عنهم وندعمهم في إقامة دولتهم، ولكن ليس على حساب مصالحنا".

​وقد أثارت تصريحات الغبين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدى له مجموعة من المغردين السعوديين الرافضين للتطبيع.

وقال ناشطون إن تصدير أمثال الغبين عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام العربية والغربية، والتصوير بأنهم أكثرية، يخالف الواقع الرافض لأي علاقة مع إسرائيل.

يشار إلى أن الكاتب السعودي، عبد الحميد الغبين، ظهر خلال الأسابيع الماضية، عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعربية، ودعا إلى تطبيع كامل مع إسرائيل.

الصحفي السعودي الحكومي عبدالحميد الغبين في حديثه على قناة i24NEWS الصيهوينة: " لا يوجد خيار من أجل الإستقرار و النمو الإقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غداً" pic.twitter.com/jhPXyKb7tF — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) ١٥ يناير ٢٠١٩

وظهر الغبين في القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، وقال خلالها: "إن قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الإقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غدا".