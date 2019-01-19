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    تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    كاتب إسرائيلي: حل مشكلة غزة في خلق منافذ خارجية للعالم

    © Sputnik . Ahmed Abed
    العالم
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    قال كاتب إسرائيلي إنه أمام إسرائيل طريق وحيد لحل مشكلة قطاع غزة يكمن في خلق منافذ خارجية جديدة لأهالي القطاع.

    وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شالوم يروشاليمي، مساء أمس الجمعة، إن الطريق الوحيد أمام إسرائيل لحل مشكلة قطاع غزة لا يتمثل في حرب مستمرة، وإنما في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

    منظمة دينية

    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
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    وذكر يروشالمي، في مقاله بصحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أمس الجمعة، أن السلام مع منظمة دينية مثل حماس تدعو للقضاء عليها أمر غير ممكن، وبالتالي فإن الطريق المثلى هي منح سكان غزة المساعدة اللازمة، وإمكانية إيجاد ظروف ملائمة لحياة جيدة لهم".

    وأفاد الكاتب الإسرائيلي بأن سوء الحالة الاقتصادية الاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة دفعت بآلاف منهم إلى الهروب من القطاع للخارج، وهو ما يجب معه بدلا من فرض الحصار الاقتصادي، وإغلاق المعابر وملاحقة كل سفينة صيد، إعادة فتح القطاع قدر الإمكان باتجاه الغرب.

    وأشار الكاتب الإسرائيلي في مقاله المعنون بـ"خلق منافذ:الطريق الوحيد لحل مشكلة غزة"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، قد اقترح إقامة ميناء فلسطيني لغزة في قبرص، كما عرض وزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، إقامة جزيرة مائية من أجل الانفصال النهائي عن القطاع.

    فتح منافذ جديدة

    يحيى السناور وإسماعيل هنية وكبار قادة حماس يصلان إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    وأورد الكاتب شالوم يروشالمي في مقاله أنه على بلاده إقامة المزيد من المعابر الخاصة بالقطاع، وممرات مائية وسفن للمسافرين، وتسهيل أكثر لمرور المساعدات الإنسانية لكل سكان قطاع غزة، على أن يكون لهذا المشروع الدولي دور فيه لكل الدول العظمى في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والدول الاتحاد الأوروبي، على أن تتركز المساعدات لغزة في الجانب الإنساني.

    وشدد الكاتب الإسرائيلي على أنه لا يمكن محاربة تنظيم ديني، ممثل في حركة حماس، وبأنه لابد من فتح منافذ خارجية على القطاع للعالم الخارجي.

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    غزة, فلسطين, فلسطينيون, أفيغدور ليبرمان, غزة, فلسطين
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