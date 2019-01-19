كاتب إسرائيلي: حل مشكلة غزة في خلق منافذ خارجية للعالم

وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شالوم يروشاليمي، مساء أمس الجمعة، إن الطريق الوحيد أمام إسرائيل لحل مشكلة قطاع غزة لا يتمثل في حرب مستمرة، وإنما في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.
منظمة دينية
وأفاد الكاتب الإسرائيلي بأن سوء الحالة الاقتصادية الاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة دفعت بآلاف منهم إلى الهروب من القطاع للخارج، وهو ما يجب معه بدلا من فرض الحصار الاقتصادي، وإغلاق المعابر وملاحقة كل سفينة صيد، إعادة فتح القطاع قدر الإمكان باتجاه الغرب.
وأشار الكاتب الإسرائيلي في مقاله المعنون بـ"خلق منافذ:الطريق الوحيد لحل مشكلة غزة"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، قد اقترح إقامة ميناء فلسطيني لغزة في قبرص، كما عرض وزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، إقامة جزيرة مائية من أجل الانفصال النهائي عن القطاع.
فتح منافذ جديدة
وشدد الكاتب الإسرائيلي على أنه لا يمكن محاربة تنظيم ديني، ممثل في حركة حماس، وبأنه لابد من فتح منافذ خارجية على القطاع للعالم الخارجي.
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