جنرال إسرائيلي سابق يحذر من حرب على جبهتين لم تحدث منذ 73

وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، السبت، أن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، أوضح أن إسرائيل تواجه مشاكل وعقبات عسكرية كبيرة، أهمها تهديد المنطقة الشمالية المستمر، خاصة من قبل حزب الله اللبناني وإيران في الداخل السوري، معتقدا أن بلاده ستواجه نوعا مختلفا عن المواجهات السابقة وعلى بلاده أن تستعد لها.
وأفاد الجنرال عاموس يادلين، الذي يتولى رئاسة مركز دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، بأن هناك فرصة للاحتكاك مع الروس في سوريا، مثلما حدث في سبتمبر/أيلول الماضي، بشكل غير مباشر، كما وهناك فرصة بأن يقوم الإيرانيون أو السوريون أو حزب الله بإطلاق النار على إسرائيل، كما حدث في مايو/أيار من العام الماضي.
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