جنرال إسرائيلي سابق يحذر من حرب على جبهتين لم تحدث منذ 73

قال الجنرال عاموس يادلين، إن التهديد الرئيسي في العام 2019، هو حرب شاملة في الشمال ضد إيران وحزب الله وسوريا.

وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، السبت، أن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، أوضح أن إسرائيل تواجه مشاكل وعقبات عسكرية كبيرة، أهمها تهديد المنطقة الشمالية المستمر، خاصة من قبل حزب الله اللبناني وإيران في الداخل السوري، معتقدا أن بلاده ستواجه نوعا مختلفا عن المواجهات السابقة وعلى بلاده أن تستعد لها.