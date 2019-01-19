ترامب : المكسيك "لا تفعل شيئًا" لوقف تدفق المهاجرين

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:

"المكسيك لا تفعل شيئا لوقف القافلة والتي تشكلت بالكامل وتتجه إلى الولايات المتحدة. لقد أوقفنا الخطوتين الأخيرين ".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019

وفقا له، يستغرق وقف تدفق المهاجرين، وجود عدد هائل من وكلاء الحدود في حال عدم وجود الجدار.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن ترامب يجمع التبرعات من أجل إرسال الطوب الأحمر إلى قادة الكونغرس الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر، الذين رفضوا تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.