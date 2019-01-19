"استقل يا ماكرون"... "السترات الصفراء" ترفض مبادرة الرئيس الفرنسي

تجددت في فرنسا مظاهرات السترات الصفراء، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، للأسبوع العاشر على التوالي، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية مضخات المياه لتفريق المحتجين في باريس.

باريس — سبوتنيك. وبحسب إذاعة "أوروب 1" نقلا عن وزارة الداخلية، فإن عدد المتظاهرين في كافة أنحاء البلاد وصل إلى 84 ألف متظاهرا، وهو نفس العدد الذي تم الإعلان عنه خلال مظاهرة يوم، السبت الماضي.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU السترات الصفراء في شوارع باريس للمرة العاشرة

أما في باريس فقد وصل عدد المتظاهرين لـ7000 متظاهرا، وشهدت مدينة تولوز، جنوبي البلاد تظاهرة حاشدة هي الأكبر في هذه المدينة منذ بدء الاحتجاجات حيث وصل عدد المتظاهرين لـ10000.

وبشكل عام لم تشهد المظاهرات أعمال شغب باستثناء مواجهات محدودة جدا جرت في الدائرة السابعة في باريس تمت السيطرة عليها بسرعة، بالإضافة إلى قيام بعض المتظاهرين بحرق سلات المهملات في مدينة روان وقد سيطرت الشرطة على الوضع بسرعة أيضا.

كما استخدمت الشرطة الفرنسية مضخات المياه لتفريق المتظاهرين المحتجين في باريس.

وقالت إذاعة "أوروب 1" إن الشرطة أوقفت نحو 16 شخصا مع حلول الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش".

وصرخ المتظاهرون بعبارة "استقل يا ماكرون" كما عبّر البعض منهم عن رفضه "للنقاش الوطني الكبير" الذي بدأه ماكرون.

وتعد مظاهرة اليوم هي الأولى منذ بدء "النقاش الوطني الكبير" يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المنتظر أن يستمر "النقاش الوطني الكبير" الذي أتى بمبادرة من ماكرون لمدة شهرين حيث ستتناقش السلطات مع السترات الصفراء مستمعة لاقتراحاتهم ومشاكلهم من خلال وساطة رؤساء البلدية الذين سيكونون بمثابة صلة الوصل بين المواطن والسلطة.