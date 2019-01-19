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00:37 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يساوم الديمقراطيين: حماية أطفال المهاجرين مقابل تمويل الجدار

    © REUTERS / Jim Young
    العالم
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    قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضا للديمقراطيين يتضمن التزامه بتوفير حماية مؤقتة لأطفال المهاجرين، مقابل موافقتهم على البند الخاص بتمويل إنشاء جدار حدودي مع المكسيك.

    العلم الأمريكي
    © REUTERS / Leah Millis
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    وقال ترامب في الخطاب، الذي ألقاه، اليوم السبت 19 ديسمبر / كانون الثاني الجاري: "إنه إذا وافق الديمقراطيون على اعتماد الميزانية الفيدرالية والبند الخاص بتمويل الجدار الحدودي، فإنه سيوفر حماية لأطفال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حتى لا يتم ترحيلهم".

    ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي بسبب خلاف بين الرئيس ترامب والديمقراطيين، الذين رفضوا اعتماد الميزانية الفيدرالية لاحتوائها على بند خاص بتوفير 5.7 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي المثير للجدل، على حدود المكسيك.

    وقال ترامب في خطابه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، إنه سيوفر 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الملحة، و805 مليون دولار لمحاربة المخدرات، من تمويل الجدار.

    وأوضح ترامب أنه سيوفر الحماية لـ700 ألف طفل من أبناء المهاجرين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، و300 ألف آخرين من الذين انتهت التصاريح القانونية، التي حصلوا عليها في الماضي.

    وأعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق اليوم السبت، رفض اقتراح ترامب، قبل طرحه، مشيرة إلى أنه "غير مقبول".

    وقالت بيلوسي إن خطة ترامب لا تمثل جهدا صادقا لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

    ويسيطر الديمقراطيون على أغلبية مجلس النواب، منذ انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت مؤخرا، بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.

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    أخبار أمريكا, إغلاق الحكومة, الكونغرس, دونالد ترامب, أمريكا
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