انفجار عبوة ناسفة في سيارة بأيرلندا الشمالية (صورة)

موسكو — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "بيلفاست لايف"، في مساء يوم السبت، سمع صوت انفجار قوي من قبل شهود العيان بمدينة ديرري.
وأشارت الشرطة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن ضحايا.
ونشرت الشرطة صورة لسيارة تحترق.
#BREAKING Car bomb explodes in #Londonderry (northern Ireland) as police warn people to stay away from area. pic.twitter.com/YjNigQPYDf— News flash (@BRNewsFlash) January 19, 2019
وتقوم الشرطة حاليا بإخلاء المكان، حيت تتواجد هناك سيارة أخرى يشتبه فيها من قبل رجال الشرطة.
وأفادت شرطة أيرلندا الشمالية من خلال تغريدة على موقع "تويتر" بأنه تم إجراء "تحقيق أولي" فيما يتعلق بالحادث.
Police are in attendance at the scene of an incident in Derry/Londonderry city centre. We would ask for patience and co-operation of the public and the business community as we carry out our initial investigations. Any info to 101 or Crimestoppers on 0800 555 111.— PSNI (@PoliceServiceNI) January 19, 2019
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