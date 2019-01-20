انفجار عبوة ناسفة في سيارة بأيرلندا الشمالية (صورة)

أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية، اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة في سيارة.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "بيلفاست لايف"، في مساء يوم السبت، سمع صوت انفجار قوي من قبل شهود العيان بمدينة ديرري.

وأشارت الشرطة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن ضحايا.

ونشرت الشرطة صورة لسيارة تحترق.

#BREAKING Car bomb explodes in #Londonderry (northern Ireland) as police warn people to stay away from area. pic.twitter.com/YjNigQPYDf — News flash (@BRNewsFlash) January 19, 2019

وتقوم الشرطة حاليا بإخلاء المكان، حيت تتواجد هناك سيارة أخرى يشتبه فيها من قبل رجال الشرطة.

وأفادت شرطة أيرلندا الشمالية من خلال تغريدة على موقع "تويتر" بأنه تم إجراء "تحقيق أولي" فيما يتعلق بالحادث.