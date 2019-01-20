قاسمي: ليس لنا صلة بـ"المتهم بالتجسس" في ألمانيا

نفت إيران صلتها بمواطن ألماني من أصل أفغاني، تحتجزه السلطات الألمانية بتهمة التجسس لصالح طهران، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد ضمن محاولات إفساد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / Max Rossi ألمانيا تحذر إيران من التجسس على إسرائيل

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، أمس السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري، إن بلاده ليس لها أي صلة بهذا الشخص، بحسب ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ( إرنا ).

وذكر مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، الثلاثاء الماضي، أن رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية (50 عاما) كان يعمل مع الجيش الألماني جرى اعتقاله للاشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة مخابرات إيرانية.

ونقلت (إرنا) عن قاسمي قوله: "هذه اتهامات أمنية لا أساس لها من الصحة ولسنا مندهشين منها، وهذا الأمر يجري تلفيقه ممن يسعون للإضرار بالعلاقات بين إيران وأوروبا في هذه المرحلة الحساسة".

ولم يقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزيدا من التوضيح لكن الوكالة أشارت إلى تقرير نشرته صحيفة ألمانية يقول أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ربما كانت وراء إبلاغ مسؤولي المخابرات العسكرية الألمانية عن المشتبه به.