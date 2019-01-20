قاسمي: ليس لنا صلة بـ"المتهم بالتجسس" في ألمانيا

وذكر مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، الثلاثاء الماضي، أن رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية (50 عاما) كان يعمل مع الجيش الألماني جرى اعتقاله للاشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة مخابرات إيرانية.
ونقلت (إرنا) عن قاسمي قوله: "هذه اتهامات أمنية لا أساس لها من الصحة ولسنا مندهشين منها، وهذا الأمر يجري تلفيقه ممن يسعون للإضرار بالعلاقات بين إيران وأوروبا في هذه المرحلة الحساسة".
ولم يقدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزيدا من التوضيح لكن الوكالة أشارت إلى تقرير نشرته صحيفة ألمانية يقول أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ربما كانت وراء إبلاغ مسؤولي المخابرات العسكرية الألمانية عن المشتبه به.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)